«Кальяри» обыграл «Фрозиноне», проигрывая в три мяча к 70-й минуте

Сегодня, 29 октября, состоялся матч 10-го тура итальянской Серии А между «Кальяри» и «Фрозиноне». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри, Италия. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 мск. Хозяева одержали волевую победу со счётом 4:3.
Первый гол в матче был забит на 23-й минуте. Его автором стал Матиас Соуле, выступающий за «Фрозиноне» на правах аренды из «Ювентуса». Спустя семь минут полузащитник хозяев Марко Манкозу не смог реализовать пенальти. На 37-й минуте Соуле оформил дубль, увеличив отрыв своей команды до двух мячей. Третий гол «Фрозиноне» забил Марко Брешианини на 49-й минуте матча. На 72-й минуте Гаэтано Ористанио отыграл один мяч. Спустя четыре минуты второй гол «Кальяри» забил Энтони Макумбу. А на 90+4-й и 90+6-й минутах 34-летний форвард «Кальяри» Леонардо Паволетти оформил дубль и принёс своей команде волевую победу.
Стоит отметить, что Паволетти не забивал в Серии А более полутора лет.
Эта победа стала для «Кальяри» первой в текущем розыгрыше чемпионата Италии. В активе команды стало шесть очков, команда поднялась на 19-е место. «Фрозиноне» с 12 очками на 12-й строчке.
- 29 октября 2023
-
17:43
-
17:42
-
17:40
-
17:34
-
17:33
-
17:32
-
17:31
-
17:20
-
17:19
-
17:16
-
17:08
-
16:56
-
16:53
-
16:50
-
16:45
-
16:43
-
16:33
-
16:30
-
16:26
-
16:24
-
16:11
-
16:07
-
15:59
-
15:54
-
15:44
-
15:32
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:16
-
15:15
-
15:13
-
14:54
-
14:48
-
14:42