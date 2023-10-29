«Кальяри» обыграл «Фрозиноне», проигрывая в три мяча к 70-й минуте

Сегодня, 29 октября, состоялся матч 10-го тура итальянской Серии А между «Кальяри» и «Фрозиноне». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри, Италия. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 мск. Хозяева одержали волевую победу со счётом 4:3.

Первый гол в матче был забит на 23-й минуте. Его автором стал Матиас Соуле, выступающий за «Фрозиноне» на правах аренды из «Ювентуса». Спустя семь минут полузащитник хозяев Марко Манкозу не смог реализовать пенальти. На 37-й минуте Соуле оформил дубль, увеличив отрыв своей команды до двух мячей. Третий гол «Фрозиноне» забил Марко Брешианини на 49-й минуте матча. На 72-й минуте Гаэтано Ористанио отыграл один мяч. Спустя четыре минуты второй гол «Кальяри» забил Энтони Макумбу. А на 90+4-й и 90+6-й минутах 34-летний форвард «Кальяри» Леонардо Паволетти оформил дубль и принёс своей команде волевую победу.

Стоит отметить, что Паволетти не забивал в Серии А более полутора лет.

Эта победа стала для «Кальяри» первой в текущем розыгрыше чемпионата Италии. В активе команды стало шесть очков, команда поднялась на 19-е место. «Фрозиноне» с 12 очками на 12-й строчке.