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«Кальяри» обыграл «Фрозиноне», проигрывая в три мяча к 70-й минуте

«Кальяри» обыграл «Фрозиноне», проигрывая в три мяча к 70-й минуте
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Сегодня, 29 октября, состоялся матч 10-го тура итальянской Серии А между «Кальяри» и «Фрозиноне». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри, Италия. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 мск. Хозяева одержали волевую победу со счётом 4:3.

Первый гол в матче был забит на 23-й минуте. Его автором стал Матиас Соуле, выступающий за «Фрозиноне» на правах аренды из «Ювентуса». Спустя семь минут полузащитник хозяев Марко Манкозу не смог реализовать пенальти. На 37-й минуте Соуле оформил дубль, увеличив отрыв своей команды до двух мячей. Третий гол «Фрозиноне» забил Марко Брешианини на 49-й минуте матча. На 72-й минуте Гаэтано Ористанио отыграл один мяч. Спустя четыре минуты второй гол «Кальяри» забил Энтони Макумбу. А на 90+4-й и 90+6-й минутах 34-летний форвард «Кальяри» Леонардо Паволетти оформил дубль и принёс своей команде волевую победу.

Стоит отметить, что Паволетти не забивал в Серии А более полутора лет.

Эта победа стала для «Кальяри» первой в текущем розыгрыше чемпионата Италии. В активе команды стало шесть очков, команда поднялась на 19-е место. «Фрозиноне» с 12 очками на 12-й строчке.

Италия - Серия А . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
4 : 3
Фрозиноне
Фрозиноне
0:1 Соуле – 23'     0:2 Соуле – 37'     0:3 Брешианини – 49'     1:3 Ористанио – 72'     2:3 Макумбу – 76'     3:3 Паволетти – 90+4'     4:3 Паволетти – 90+6'    
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