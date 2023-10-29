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«Интер» — «Рома»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00 мск

«Интер» — «Рома»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 29 октября, в матче десятого тура итальянской Серии А встретятся миланский «Интер» и «Рома». Команды сыграют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Фабио Мареской (Неаполь). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Италия - Серия А . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После девяти сыгранных туров «Интер» набрал 22 очка. Команда идёт на втором месте в чемпионате Италии, отставая от «Ювентуса» на одно очко. «Рома» имеет в своём активе 14 очков и располагается на девятой строчке турнирной таблицы.

В сезоне-2022/2023 итальянской Серии А команды встречались дважды и обменялись победами. В матче 8-го тура чемпионата, который проходил в Милане, сильнее оказался римский клуб (2:1). Второй раз команды играли в 34-м туре, в той игре уверенную победу одержал «Интер» (2:0).

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