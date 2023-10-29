«Интер» — «Рома»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 29 октября, в матче десятого тура итальянской Серии А встретятся миланский «Интер» и «Рома». Команды сыграют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Фабио Мареской (Неаполь). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После девяти сыгранных туров «Интер» набрал 22 очка. Команда идёт на втором месте в чемпионате Италии, отставая от «Ювентуса» на одно очко. «Рома» имеет в своём активе 14 очков и располагается на девятой строчке турнирной таблицы.

В сезоне-2022/2023 итальянской Серии А команды встречались дважды и обменялись победами. В матче 8-го тура чемпионата, который проходил в Милане, сильнее оказался римский клуб (2:1). Второй раз команды играли в 34-м туре, в той игре уверенную победу одержал «Интер» (2:0).