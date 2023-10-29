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«Лилль» — «Монако»: Диаките увеличил преимущество хозяев

«Лилль» — «Монако»: Диаките увеличил преимущество хозяев
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В матче 10-го тура французской Лиги 1 встречаются «Лилль» и «Монако». Команды играют на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Матч начался в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 32-й минуте Жегрова произвёл подачу от правого края штрафной на дальнюю штангу, где Кавалейру в касание переправил мяч в сетку ворот.

На 42-й минуте Жегрова исполнил пас в штрафную, откуда Диаките классно пробил под дальнюю штангу.

Франция - Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
2 : 0
Монако
Монако
1:0 Кавалейру – 32'     2:0 Диаките – 42'    

В прошлом сезоне чемпионата Франции в матче первого круга «Лилль» обыграл «Монако» со счётом 4:3, а во втором круге команды сыграли вничью — 0:0.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за девять матчей. «Лилль» находится на пятой строчке, заработав 15 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Ницца» (22).

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