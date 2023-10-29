Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

ЦСКА — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встретятся московский ЦСКА и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Матч начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Зделар, Агапов, Мойзес, Гаич, Мендес, Обляков, Чалов, Файзуллаев, Заболотный.

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Черников, Сперцян, Кади, Олусегун, Батчи, Кордоба.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга ЦСКА одержал победу со счётом 4:1, а во втором круге команды сыграли вничью — 0:0. Соперники встречались в матче Суперфинала Фонбет Кубка России. Победу одержал ЦСКА — 1:1, 6:5 по пенальти.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android