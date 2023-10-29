ЦСКА — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

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В матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встретятся московский ЦСКА и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Матч начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Зделар, Агапов, Мойзес, Гаич, Мендес, Обляков, Чалов, Файзуллаев, Заболотный.

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Черников, Сперцян, Кади, Олусегун, Батчи, Кордоба.

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга ЦСКА одержал победу со счётом 4:1, а во втором круге команды сыграли вничью — 0:0. Соперники встречались в матче Суперфинала Фонбет Кубка России. Победу одержал ЦСКА — 1:1, 6:5 по пенальти.