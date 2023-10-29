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«Динамо» — «Урал»: Ишков в конце матча отыграл один мяч

В матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречаются московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Матч начался в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 42-й минуте Бителло с левого угла поля покатил назад на Скопинцева, Дмитрий загрузил в штрафную, где Тюкавин выиграл верх у Эммерсона и забил мяч головой.

На 62-й минуте Бителло на левом краю штрафной обвёл Эммерсона и пробил, с помощью рикошета от ноги защитника мяч влетел в ближний верхний угол ворот Помазуна.

На 90+5-й минуте Ишков отыграл один мяч.

В прошлом сезоне чемпионата России «Динамо» одержало две победы: в матче первого круга со счётом 2:1, а во втором круге — 1:0.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков за 12 матчей. «Урал» находится на 10-й строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).