Агент Тюкавина: отдай Смолов в паре моментов пас, у Кости был бы хет-трик с «Уралом»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал игру форварда в матче 13-го тура РПЛ с «Уралом» (2:1).

«Костя как играл, так и играет — не лучше и не хуже. Я не увидел какого-то прорыва, он просто забил гол. Мне очень понравилось, как у «Урала» забил Ишков — это очень красивый гол. У Кости были ещё моменты. В паре моментов отдай Смолов пас — у Кости был бы хет-трик. Доволен, что он забил. Двигаемся дальше», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 13 сыгранных матчей в Российской Премьер-Лиге «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком. «Урал» находится на 10-й строчке с 16 очками.