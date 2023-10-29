«Гавр» с Кузяевым не смог обыграть «Метц» в матче 10-го тура Лиги 1

Сегодня, 29 октября, состоялся матч 10-го тура французской Лиги 1 между «Метцем» и «Гавром». Команды играли на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хакимом Бен Эль-Хаджем. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Встреча завершилась вничью — 0:0.

Игра прошла без забитых мячей. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе и был заменён на 78-й минуте.

После этого матча «Гавр» занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за десять матчей. «Метц» располагается на 16-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Ницца», набравшая 22 очка.