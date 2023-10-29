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«Монако» с Головиным уступил «Лиллю» и опустился на 3-ю строчку в Лиге 1

«Монако» с Головиным уступил «Лиллю» и опустился на 3-ю строчку в Лиге 1
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В матче 10-го тура французской Лиги 1 встречались «Лилль» и «Монако». Команды играли на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Матч начался в 17:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 32-й минуте Жегрова произвёл подачу от правого края штрафной на дальнюю штангу, где Кавалейру в касание переправил мяч в сетку ворот.

На 42-й минуте Жегрова исполнил пас в штрафную, откуда Диаките классно пробил под дальнюю штангу.

Напомним, за «Монако» выступает россиянин Александр Головин, который появился в старте и провёл на поле всю игру. Результативными действиями не отметился.

На данный момент после десяти проведённых матчей во французской Лиге 1 «Монако» располагается на третьей строчке с 20 очками. «Лилль» находится на четвёртой позиции с 18 очками.

Франция - Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
2 : 0
Монако
Монако
1:0 Кавалейру – 32'     2:0 Диаките – 42'    
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