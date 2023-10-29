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Член совдира «Динамо» Гафин прокомментировал победу над «Уралом»

Член совдира «Динамо» Гафин прокомментировал победу над «Уралом»
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:1).

«Нравится ли стиль игры «Динамо»? Нам нравится в первую очередь результат. Мы давно не побеждали в РПЛ, несколько игр не забивали голов. Очень важно было сегодня нарушить эту нехорошую традицию, тенденцию. Рады результату.

Эпизодами была очень симпатичная игра, местами сбалансированная. Не понравились последние 10-15 минут, когда мы вжались в свою штрафую площадь и на нервах доигрывали эту игру», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, после результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России.

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