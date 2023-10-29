«Ливерпуль» разгромил «Ноттингем Форест» и поднялся на третью строчку в таблице АПЛ

Сегодня, 29 октября, в матче десятого тура английской Премьер-лиги встретились «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Энфилд». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной (Ланкашир). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Ливерпуль» разгромил «Ноттингем Форест» со счётом 3:0.

В середине первого тайма, на 31-й минуте Диогу Жота открыл счёт в матче, выведя «Ливерпуль» вперёд. Вскоре, на 35-й минуте Дарвин Нуньес с передачи Доминика Собослаи удвоил преимущество хозяев. В конце матча, на 77-й минуте Мохамед Салах с передачи Собослаи забил третий гол «красных» в матче, установив окончательный счёт встречи — 3:0, разгромная победа «Ливерпуля».

После результата данного матча «Ливерпуль» набрал 23 очка в 10 матчах и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Ноттингем Форест» заработал десять очков и находится на 16-м месте. Турнирную таблицу АПЛ сейчас возглавляет лондонский «Тоттенхэм», у которого в активе 26 очков.