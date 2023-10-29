Главред France Football объяснил отсутствие Роналду в номинантах на «Золотой мяч»

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре объяснил отсутствие игрока саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в номинантах на «Золотой мяч».

«Отсутствие Криштиану Роналду вообще не было темой обсуждения в комитете. Он не блистал на чемпионате мира и играет в не самой известной лиге. Тем не менее он остаётся великим игроком», — приводит слова Ферре TZ.

Роналду присоединился к саудовскому «Аль-Насру» в качестве свободного агента зимой 2023 года из «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне Криштиану принял участие в 14 матчах во всех турнирах, где забил 14 голов и отдал восемь результативных передач.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября. Ранее появилась информация, что нападающему американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелю Месси сообщили, что он — обладатель «Золотого мяча» сезона-2022/2023.