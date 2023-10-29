Тренер «Урала» Гончаренко: понравилось, как мы провели последние 30 минут матча

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение екатеринбуржцев в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

«Что мне понравилось в игре «Урала»? Понравилось, как провели последние 30 минут матча, на нашей стороне было большое преимущество. Наверное, если бы смогли забить раньше, то смогли бы сравнять, а может быть, даже и победить. У нас было гораздо лучше движение и мы создали больше опасных моментов.

Есть ли объяснение пропущенным мячам? Вообще, когда залетает мяч после рикошета, это очень сложно комментировать», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России.