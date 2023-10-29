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«Айнтрахт Ф» и «Боруссия Д» сыграли вничью со счётом 3:3

«Айнтрахт Ф» и «Боруссия Д» сыграли вничью со счётом 3:3
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В матче 9-го тура Бундеслиги встречались франкфуртский «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне, Германия. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Шредером (Ганновер). Матч начался в 17:30 мск. Игра закончилась со счётом 3:3.

На восьмой минуте Омар Мармуш открыл счёт с 11-метровой отметки.

На 24-й минуте Мармуш оформил дубль.

На 45+1-й минуте Марсель Забитцер отыграл один мяч.

На 54-й минуте Юссуфа Мукоко сделал счёт равным.

На 68-й минуте Фарес Шаиби вновь вывел хозяев вперёд.

На 82-й минуте Юлиан Брандт сравнял счёт и поставил точку в этом матче.

На данный момент «Айнтрахт Ф» после девяти сыгранных матчей в Бундеслиге располагается на седьмом месте с 14 очками. «Боруссия» Дортмунд находится на четвёртой позиции с 21 очком.

Германия - Бундеслига . 9-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
3 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Мармуш – 8'     2:0 Мармуш – 24'     2:1 Забитцер – 45+1'     2:2 Мукоко – 54'     3:2 Шаиби – 68'     3:3 Брандт – 82'    
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