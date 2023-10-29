Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Айнтрахт Ф» и «Боруссия Д» сыграли вничью со счётом 3:3

В матче 9-го тура Бундеслиги встречались франкфуртский «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне, Германия. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Шредером (Ганновер). Матч начался в 17:30 мск. Игра закончилась со счётом 3:3.

На восьмой минуте Омар Мармуш открыл счёт с 11-метровой отметки.

На 24-й минуте Мармуш оформил дубль.

На 45+1-й минуте Марсель Забитцер отыграл один мяч.

На 54-й минуте Юссуфа Мукоко сделал счёт равным.

На 68-й минуте Фарес Шаиби вновь вывел хозяев вперёд.

На 82-й минуте Юлиан Брандт сравнял счёт и поставил точку в этом матче.

На данный момент «Айнтрахт Ф» после девяти сыгранных матчей в Бундеслиге располагается на седьмом месте с 14 очками. «Боруссия» Дортмунд находится на четвёртой позиции с 21 очком.