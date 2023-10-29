«Айнтрахт Ф» и «Боруссия Д» сыграли вничью со счётом 3:3

В матче 9-го тура Бундеслиги встречались франкфуртский «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне, Германия. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Шредером (Ганновер). Матч начался в 17:30 мск. Игра закончилась со счётом 3:3.
На восьмой минуте Омар Мармуш открыл счёт с 11-метровой отметки.
На 24-й минуте Мармуш оформил дубль.
На 45+1-й минуте Марсель Забитцер отыграл один мяч.
На 54-й минуте Юссуфа Мукоко сделал счёт равным.
На 68-й минуте Фарес Шаиби вновь вывел хозяев вперёд.
На 82-й минуте Юлиан Брандт сравнял счёт и поставил точку в этом матче.
На данный момент «Айнтрахт Ф» после девяти сыгранных матчей в Бундеслиге располагается на седьмом месте с 14 очками. «Боруссия» Дортмунд находится на четвёртой позиции с 21 очком.
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