Тренер «Урала» Гончаренко запретил Ишкову общаться со СМИ до зимней паузы

В «Урале» сообщили, что 18-летний нападающий команды Илья Ишков не будет общаться с журналистами до зимней паузы в Российской Премьер-Лиге по просьбе главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 29 октября, в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России.