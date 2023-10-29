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Фёдор Смолов объяснил, почему «Динамо» часто пропускает в концовках матчей

Фёдор Смолов объяснил, почему «Динамо» часто пропускает в концовках матчей
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов отреагировал на то, что бело-голубые часто пропускают голы в конце матчей.

«Постоянные пропущенные голы в концовках? Это больше связано с психологией в том плане, что из-за того, что остаётся мало времени до конца игры, может сложиться впечатление, что довели матч до победы. Как правило, так не работает. Все команды играют до финального свистка. К сожалению, когда начинаешь относиться вот так психологически и не доигрывать матч, то удача отворачивается», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 29 октября, в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Голами за москвичей отметились Тюкавин и Бителло.

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России.

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