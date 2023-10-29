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«Реал Сосьедад» упустил победу на последних минутах матча с «Райо Вальекано»

Сегодня, 29 октября, состоялся матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гвадалупе Поррасом Аюсо. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 мск. Встреча завершилась вничью 2:2.

Хозяева поля открыли счёт на 31-й минуте игры. Отличился защитник Абдул Мумин. Спустя десять минут нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль сравнял счёт. На 66-й минуте гости получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Оярсабаль, оформивший дубль. На 90+1-й минуте форвард хозяев Бебе сравнял счёт.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян появился на поле на 90-й минуте при счёте 2:1 в пользу своего клуба.

После этой игры в активе «Райо Вальекано» стало 17 очков. Команда идёт на седьмом месте в чемпионате. «Реал Сосьедад» набрал 19 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице.

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