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«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»: Захарян появился на поле на 90-й минуте

«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»: Захарян появился на поле на 90-й минуте
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В эти минуты проходит матч 11-го тура испанской Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Реалом Сосьедад». Команды играют на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Гвадалупе Поррасом Аюсо. Начало игры — в 18:15 мск. В прямом эфире встречу показывает Okko. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 11-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
2 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Мумин – 31'     1:1 Оярсабаль – 41'     1:2 Оярсабаль – 66'     2:2 Бебе – 90+1'    

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян появился на поле на 90-й минуте встречи.

На момент написания новости идёт 92-я минута. Счёт 2:2.

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал Сосьедад» одержал две победы в матчах с «Райо Вальекано»: в первом круге со счётом 2:0, а во втором — 2:1.

«Реал Сосьедад» занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков после 10 матчей. «Райо Вальекано» находится на седьмой строчке, заработав 16 очков. Лидирует мадридский «Реал» (28).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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