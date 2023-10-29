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Юшин жал руку Скопинцеву, Бителло креативно отпраздновал гол. Фото победы «Динамо»

Юшин жал руку Скопинцеву, Бителло креативно отпраздновал гол. Фото победы «Динамо»
«Динамо» обыграло «Урал» в матче РПЛ
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29 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимало екатеринбургский «Урал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 42-й минуте: мяч в сетку ворот Ильи Помазуна отправил нападающий москвичей Константин Тюкавин. На 61-й минуте хозяева удвоили преимущество: Бителло на левом краю штрафной обвёл Эммерсона и пробил, с помощью рикошета от ноги защитника мяч влетел в ближний верхний угол ворот. На 90+5-й минуте Илья Ишков отыграл один мяч.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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