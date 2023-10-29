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ЦСКА — «Краснодар»: Чалов вывел армейцев вперёд

ЦСКА — «Краснодар»: Чалов вывел армейцев вперёд
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В матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречаются московский ЦСКА и «Краснодар». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Матч начался в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 41-й минуте Аббосбек Файзуллаев на левом фланге ушёл от Сергея Волкова и покатил в штрафную на Фёдора Чалова, который первым касанием обыграл Хуниора Алонсо, а вторым отправил мяч в дальний верхний угол ворот Матвея Сафонова.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Чалов – 41'    

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга ЦСКА одержал победу со счётом 4:1, а во втором круге команды сыграли вничью — 0:0. Соперники встречались в матче Суперфинала Фонбет Кубка России. Победу одержал ЦСКА — 1:1, 6:5 по пенальти.

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