Личка: у «Динамо» есть амбиции стать чемпионом РПЛ, но «Зенит» — это машина

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о чемпионских амбициях бело-голубых, а также рассказал, какие задачи ставятся перед командой в РПЛ.

«Ставим ли мы задачу стать чемпионом? Задача быть до четвёртого-пятого места, лучше биться за медали. У нас есть амбиции стать чемпионом. Понятно, что все будут биться за это. Если нет больших мечт, лучше не играть в футбол.

«Зенит» — это машина, которая начинает включаться. Как будет возможность биться за чемпионство, мы будем это делать», — приводит слова Личка «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 29 октября, в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Зенит» же находится на втором месте, набрав 26 очков в 13 матчах.