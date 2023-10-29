Марцел Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Уралом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:1).

«Главное – то, что мы добыли очень важную победу. 80 минут мы играли хорошо, здорово выходили от ворот через пас, наконец забили с игры, что меня очень радует. К сожалению, последние 10 минут провели плохо, когда соперник много играл длинными передачами на высоких игроков. Полузащитникам и нападающим надо было более активно прессинговать соперников и не давать делать такие передачи. Наверное, уже чувствовали, что конец игры близок, и началась психологическая борьба с самими собой. Конечно, лучше было бы сыграть «на ноль». В целом защитная линия отработала хорошо, плюс Игорь здорово спасал команду», — приводит слова Лички официальный сайт бело-голубых.

Напомним, после результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Зенит» находится на втором месте, набрав 26 очков в 13 матчах.