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Тренер «Пари НН» Юран: после игры со «Спартаком» был жизненный разговор с игроками

Тренер «Пари НН» Юран: после игры со «Спартаком» был жизненный разговор с игроками
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Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал победу в матче 13-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0)

«После игры со «Спартаком», худшей для нас в этом сезоне, был жизненный разговор с игроками. За два дня мы заехали на базу. Я заострял внимание ребят на том, что «Сочи» – хорошая команда, что мы столкнёмся с раненым зверем, который очень опасен. Прекрасно понимали, что игра будет сложной во всех отношениях. В составе соперника есть качественные футболисты, и, чтобы противостоять им, необходима полная концентрация. Недооценка не должна присутствовать даже хотя бы на один процент. Говорил, что надо выйти на игру с полной самоотдачей, с огромным желанием, надо жить результатом.

Результатом доволен, но два пенальти в наши ворота – это шок. Я не могу себе представить такое в матчах с фаворитами нашего чемпионата. То, что требовалось, парни выполняли. В первом тайме нашли свой момент. Не устроило же то, что отдали инициативу. Но, как говорил Валерий Васильевич Лобановский, игра забывается – результат остаётся.

Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам за поддержку, поблагодарить ребят за желание и самоотдачу. Спасибо нашему агроному, который занимается футбольным полем. В такую погоду он сделал всё возможное. Спасибо всем, кто верит в нас!» — сказал Юран в интервью пресс-службе клуба.

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