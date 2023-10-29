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Тренер «Пари НН» Юран оценил дебют в РПЛ защитника Толстопятова

Тренер «Пари НН» Юран оценил дебют в РПЛ защитника Толстопятова
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Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал игру защитника клуба Николая Толстопятова в матче 13-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

«Дебют Николая Толстопятова? Коля уже играл в кубковом матче с «Краснодаром». И сегодня он в целом справился, выполнял то, что от него требуется. Толстопятов – боец, с хорошими данными. Думаю, эта игра добавит ему уверенности», — приводит слова Юрана пресс-служба клуба в своей группе «ВКонтакте».

21-летний Толстопятов дебютировал за «Пари НН» в чемпионате России в мачте с «Сочи». Защитник провёл на поле все 90 минут и помог своей команде заработать три очка. «Сочи» не реализовал два пенальти в матче и уступил нижегородцам (0:1). Единственный мяч в этом матче забил полузащитник Николай Калинский.

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