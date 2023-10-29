Личка: разница между российским и белорусским футболом на сегодняшний день большая

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал информацию о возможном включении белорусских команд в Российскую Премьер-Лигу.

«Я люблю, когда в чемпионате 38 туров. Здесь, в России, понятно, другая погода, не так тепло. В Бундеслиге — 34 тура, это тоже неплохо. Думаю, для белорусского футбола это был бы большой плюс.

Для российского? Надо посмотреть, какой будет бюджет у команд, кто может включиться. Разница между российским и белорусским футболом на сегодняшний день большая», — приводит слова Лички Metaratings.

Напомним, ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что клубы из Беларуси могут быть добавлены в турниры по большинству из игровых видов спорта.

Также ранее о возможной интеграции белорусских команд в чемпионат России высказался президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев.