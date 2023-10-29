Российская Премьер-Лига: результаты матчей 13-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 29 октября, матчем ЦСКА — «Краснодар» (1:0) завершился 13-й тур Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 13-го тура РПЛ:

«Рубин» — «Балтика» — 1:0;

«Факел» — «Спартак» — 2:0;

«Ростов» — «Локомотив» — 1:0;

«Крылья Советов» — «Оренбург» — 1:1;

«Зенит» — «Ахмат» — 2:1;

«Пари Нижний Новгород» — «Сочи» — 1:0;

«Динамо» — «Урал» — 2:1;

ЦСКА — «Краснодар» — 1:0.

По итогам 13 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», имеющий в своём активе 28 очков. На втором месте находится «Зенит» с 26 очками. Тройку лидеров замыкают самарские «Крылья Советов» (22). В зону вылета опустилась калининградская «Балтика» (12). На последнем месте располагается футбольный клуб «Сочи».