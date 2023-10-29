ЦСКА не проигрывает в домашних матчах Российской Премьер-Лиги в 2023 году

Московский ЦСКА не проигрывает в домашних матчах Российской Премьер-Лиги в 2023 году, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В 2023 году в активе армейцев десять побед и три ничейных результата. C начала прошлого сезона красно-синие проиграли лишь одну игру из 21 домашнего матча в чемпионате – это лучший результат в лиге.

Напомним, сегодня, 29 октября, состоялся матч 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

После 13 сыгранных матчей в РПЛ ЦСКА набрал 21 очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата с 28 очками.