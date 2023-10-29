«Интер» — «Рома»: Тюрам вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит матч десятого тура итальянской Серии А, в котором встречаются миланский «Интер» и «Рома». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Фабио Мареской (Неаполь). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 81-й минуте матча форвард «Интера» Маркус Тюрам вывел свою команду вперёд.

После девяти сыгранных туров «Интер» набрал 22 очка. Команда идёт на втором месте в чемпионате Италии, отставая от «Ювентуса» на одно очко. «Рома» имеет в своём активе 14 очков и располагается на девятой строчке турнирной таблицы.

В сезоне-2022/2023 итальянской Серии А команды встречались дважды и обменялись победами. В матче 8-го тура чемпионата, который проходил в Милане, сильнее оказался римский клуб (2:1). Второй раз команды играли в 34-м туре, в той игре уверенную победу одержал «Интер» (2:0).