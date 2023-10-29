«Показали, что у нас есть характер». Чалов — о победе ЦСКА над «Краснодаром»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0).

«Очень рады. Очень важная игра, важная победа. Готовимся к следующей игре. По эмоциям казалось, будто ЦСКА выиграл крупный финал? Ну нет. Просто «Краснодар» очень хорошая команда, они идут на первом месте. Мы сегодня показали, что у нас есть характер. Думаю, это самое важное», — приводит слова Чалова пресс-служба РПЛ.

Напомним, сегодня, 29 октября, прошёл заключительный матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, где встречались московский ЦСКА и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу москвичей.

На данный момент после 13 сыгранных матчей в Российской Премьер-Лиге ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице с 21 очком. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата, набрав 28 очков в 13 матчах чемпионата России.