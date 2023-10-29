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Мбаппе отпраздновал победный гол перед фанатами «Бреста», за что получил жёлтую карточку

Мбаппе отпраздновал победный гол перед фанатами «Бреста», за что получил жёлтую карточку
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Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе эмоционально отпраздновал победный гол в ворота «Бреста» (3:2) перед фанатами соперника, за что получил жёлтую карточку.

После победного гола на 89-й минуте форвард «ПСЖ» прикладывал палец к губам и размахивал ладонью, призывая болельщиков «Бреста» замолчать. За своё празднование Мбаппе получил жёлтую карточку от главного арбитра матча.

На 90-й минуте форварда меняли, а болельщики «Бреста» освистывали и обзывали футболиста. Уходя с поля, Килиан также активно жестикулировал, показывая пальцем на эмблему «ПСЖ» и показывая три пальца – по числу голов, пропущенных соперником.

На данный момент «ПСЖ» после десяти сыгранных матчей во французской Лиге 1 располагается на второй строчке с 21 очком. «Брест» находится на шестой позиции с 15 очками.

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