«Интер» обыграл «Рому» и вернулся на первое место в Серии А

Сегодня, 29 октября, состоялся матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встречались миланский «Интер» и «Рома». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской (Неаполь). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом.

Единственный гол в матче был забит на 81-й минуте. Отличился французский форвард «Интера» Маркус Тюрам. Для нападающего этот гол стал четвёртым за итальянский клуб. В активе 26-летнего футболиста пять результативных передач за клуб из Милана.

После этой победы «Интер» набрал 25 очков и вернулся на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии. «Рома» с 14 очками идёт на восьмом месте.