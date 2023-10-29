Тренер ЦСКА Федотов: мы доминировали в матче с «Краснодаром»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0).

«Мы доминировали, хорошо прессинговали и с этого имели моменты. Надо отдать должное их вратарю, который в нескольких моментах свою команду выручил, как и наш Игорь, который тоже сыграл мастерски и оставил свои ворота в неприкосновенности.

Когда мы повели, стали действовать более компактно, в среднем блоке. Но соперник немножко вдавил нас в штрафную, и мы немножко не доигрывали те эпизоды, когда нужно было доводить быстрые атаки до логического завершения», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент после 13 сыгранных матчей в Российской Премьер-Лиге ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице с 21 очком. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата, набрав 28 очков в 13 матчах чемпионата России.