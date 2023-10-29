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Ивич: «Краснодар» находится на первом месте, а другие пытаются найти у нас проблему

Ивич: «Краснодар» находится на первом месте, а другие пытаются найти у нас проблему
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после матча 13-го тура МИР РПЛ с ЦСКА (0:1) заявил, что «быки» находятся на первой позиции, а другие люди пытаются найти у них проблему.

«Практически все игроки были впереди, в защите мы оставляли один в один. У нас было много шансов — могли забить три-четыре гола. Мы сюда пришли, чтобы сыграть не вничью. Это не было нашим планом. Мы сюда пришли, чтобы победить. Не забывайте. Также необходимо помнить, что у соперника есть хорошие игроки и тренер. Наша цель была додавливать.

После игры с «Балтикой» мне сказали, что «Краснодар» играл до этого в приятный футбол, а сейчас нет, это проблема. Сейчас мы находимся на первой позиции, а другие люди пытаются найти у нас проблему. Позиция есть, результат есть, красивый футбол. У «Краснодара» есть проблемы, но надо работать, чтобы не показывать их противнику. Самое сложное в футболе — создать рабочую атмосферу. До этого я работал в клубе, который боролся за чемпионство. Что мы создали с ребятами, заслуживает уважения, но нам нужна поддержка», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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