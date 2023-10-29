Главный тренер «Краснодара» назвал Акинфеева лучшим игроком матча с ЦСКА

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич назвал лучшего игрока матча 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

«Конечно, вратарь ЦСКА — лучший игрок матча. Чалов забил хороший гол, он хороший игрок. Он качественный игрок, но Акинфеев очевидно показал, что он лучший игрок матча», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 29 октября, состоялся матч 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

После 13 сыгранных матчей в РПЛ ЦСКА набрал 21 очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата с 28 очками.