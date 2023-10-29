Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Марселя» закидали автобус «Лиона» камнями, тренер Гроссо ранен осколками стекла

Фанаты «Марселя» закидали автобус «Лиона» камнями, тренер Гроссо ранен осколками стекла
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщики «Марселя» закидали камнями автобус с футболистами и тренерами «Лиона» перед очным матчем команд в рамках Лиги 1, а тренер «Лиона» Фабио Гроссо был ранен осколками стекла. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, автобус «Лиона» был забросан камнями по пути на стадион «Велодром». У транспортного средства разбито окно. Осколки стекла попали в лицо главного тренера «Лиона» Фабио Гроссо. У итальянца случилось кровотечение, он прибыл на стадион в крови. Гроссо потребовалась помощь врачей. Ему сделали перевязку.

Гроссо был ранен осколками стекла

Гроссо был ранен осколками стекла

Фото: Get French Football News

Тренер «Лиона» Гроссо в крови из-за полученного рассечения

Тренер «Лиона» Гроссо в крови из-за полученного рассечения

Фото: аккаунт OETL в соцсети X (ранее Twitter)

Помощник Гроссо, Раффаэле Лонго, также получил удар в глаз осколками стекла, когда было разбито стекло с правой стороны автобуса. Некоторые игроки также, похоже, пострадали от проблемы с выходом из автобуса. В данный момент неизвестно, состоится ли матч, начало которого запланировано на 22:45 по московскому времени.

Франция - Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Не начался
Лион
Лион
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо может покинуть клуб спустя месяц работы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android