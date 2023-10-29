Фанаты «Марселя» закидали автобус «Лиона» камнями, тренер Гроссо ранен осколками стекла

Болельщики «Марселя» закидали камнями автобус с футболистами и тренерами «Лиона» перед очным матчем команд в рамках Лиги 1, а тренер «Лиона» Фабио Гроссо был ранен осколками стекла. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, автобус «Лиона» был забросан камнями по пути на стадион «Велодром». У транспортного средства разбито окно. Осколки стекла попали в лицо главного тренера «Лиона» Фабио Гроссо. У итальянца случилось кровотечение, он прибыл на стадион в крови. Гроссо потребовалась помощь врачей. Ему сделали перевязку.

Гроссо был ранен осколками стекла Фото: Get French Football News

Тренер «Лиона» Гроссо в крови из-за полученного рассечения Фото: аккаунт OETL в соцсети X (ранее Twitter)

Помощник Гроссо, Раффаэле Лонго, также получил удар в глаз осколками стекла, когда было разбито стекло с правой стороны автобуса. Некоторые игроки также, похоже, пострадали от проблемы с выходом из автобуса. В данный момент неизвестно, состоится ли матч, начало которого запланировано на 22:45 по московскому времени.