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Чалов — самый забивной и самый результативный игрок РПЛ в 2023 календарном году

Чалов — самый забивной и самый результативный игрок РПЛ в 2023 календарном году
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов является самым забивным и самым результативным игроком МИР Российской Премьер-Лиги в 2023 календарном году, сообщает Opta Sports.

Федор Чалов – самый забивной (16 голов) и самый результативный (16+5 по «гол+пас») игрок РПЛ в 2023 календарном году.

Сегодня, 29 октября, в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московский ЦСКА и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Матч закончился со счётом 1:0, где единственный гол забил Чалов.

В нынешнем сезоне РПЛ россиянин располагается на втором месте бомбардиров (4) и на третьей позиции по системе «гол+пас» (5).

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