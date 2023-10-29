«Байер» под руководством Хаби Алонсо выдал лучший старт в Бундеслиге в истории клуба

Леверкузенский «Байер» под руководством испанца Хаби Алонсо показал рекордный старт в истории клуба в немецкой Бундеслиге. Команда потеряла очки только на выезде с «Баварией» (2:2). Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В активе «Байера» 25 очков после девяти сыгранных туров, команда идёт на первом месте в чемпионате Германии. Кроме того, «Байер» обновил клубный рекорд по забитым голам после первых девяти туров сезона (27).

Также Хаби Алонсо стал первым тренером в истории «Байера», выигравшим восемь официальных матчей подряд у руля клуба с момента выхода «Байера» в Бундеслигу в 1979 году.

41-летний Алонсо возглавил леверкузенский клуб в 2022 году. В следующем туре чемпионата Германии подопечные испанского специалиста сыграют с «Хоффенхаймом».