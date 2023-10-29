Обляков: в ЦСКА были в шоке от того, что Мухин получил такую тяжёлую травму

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о травме футболиста армейцев Максима Мухина.

«Конечно, поддержали Максима. Обидно. Муха набрал хорошую форму. Вызывается в сборную. Играет на многих позициях. Это потеря для нас. Мы поддержали его. Были в шоке от того, что он такую тяжёлую травму получил», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сегодня, 29 октября, состоялся матч 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

После 13 сыгранных матчей в РПЛ ЦСКА набрал 21 очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата с 28 очками.