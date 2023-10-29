Федотов: Мухин пока не отправился в Германию на операцию. Он ждёт получения визы

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что игрок команды Максим Мухин пока ещё не отправился в Германию на операцию, так как он ждёт получения визы.

«В Германию он пока не отправляется. Ждём получения визы, по каким-то непонятным причинам произошла отсрочка в получении в эти нелёгкие времена. Он коллега, наш футболист. Потерять его на длительное время… Календарь интенсивный, а людей у нас не так много. Любая потеря — очень неприятно. Травма отбрасывает футболиста на большое время — как показывает практика, больше полгода», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате России московский ЦСКА набрал 21 очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата с 28 очками.