Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал стычку с Кордобой после матча

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал стычку с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой после очного матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, армейцы одержали победу со счётом 1:0.

«Я его просто успокаивал. Он с Сашей немного зацепился. Ничего против меня не было. По игре обсуждали моменты, всё естественно.

Я его уже знаю. Ему нравится говорить. Была очень интересная дуэль у нас. Он очень сильный игрок, я тоже. Но я ему желаю успехов. Я просто сделал сегодня свою работу. Что он говорит? Провокация своего рода. Давайте это оставим между мной и им. Подытожим, что это была лёгкая провокация», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, на данный момент после 13 сыгранных матчей в Российской Премьер-Лиге ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице с 21 очком. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата, набрав 28 очков в 13 матчах чемпионата России.