Защитник ЦСКА Мойзес: «Краснодар» заслуживает быть лидером и проводит великолепный сезон

Защитник ЦСКА Мойзес заявил, что «Краснодар» заслуживает быть лидером и проводит великолепный сезон.

«Краснодар» заслуживает быть лидером. Они проводят великолепный сезон. Но мы должны были сделать нашу часть. Мы играем дома. Все мы очень счастливы, что нам удалось победить», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 29 октября, состоялся матч 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате России московский ЦСКА набрал 21 очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата с 28 очками.