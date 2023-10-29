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Мойзес: «Краснодар» — лидер не из пустого места. У них хорошая игровая стратегия

Мойзес: «Краснодар» — лидер не из пустого места. У них хорошая игровая стратегия
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Защитник московского ЦСКА Мойзес заявил, что «Краснодар» — лидер не из пустого места, так как у них хорошая игровая стратегия.

«ЦСКА повезло? «Краснодар» — лидер не из пустого места. У них хорошая игровая стратегия. Не случайно они лидируют. Конечно, они создали моменты во втором тайме. Возможно, это им улыбнулась сегодня удача, потому что у Агапова были хорошие моменты, у Облякова в конце был шанс», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 29 октября, состоялся матч 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате России московский ЦСКА набрал 21 очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата с 28 очками.

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