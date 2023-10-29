Чемпионат Англии по футболу: результаты матчей 10-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 29 октября, матчем «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» (0:3) завершился 10-й тур английской Премьер-лиги.
Все результаты 10-го тура чемпионата Англии:
«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур» —1:2;
«Челси» — «Брентфорд» — 0:2;
«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед» — 5:0;
«Борнмут» — «Бёрнли» — 2:1;
«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:2;
«Вест Хэм Юнайтед» — «Эвертон» — 0:1;
«Астон Вилла» — «Лутон Таун» — 3:1;
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Фулхэм» — 1:1;
«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» — 3:0;
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:3.
После десяти сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Тоттенхэм». Подопечные Ангелоса Постекоглу набрали 26 очков. В активе лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити» по 24 очка, команды занимают второе и третье места.