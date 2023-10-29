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Чемпионат Англии по футболу: результаты матчей 10-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 29 октября, матчем «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» (0:3) завершился 10-й тур английской Премьер-лиги.

Все результаты 10-го тура чемпионата Англии:

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур» —1:2;

«Челси» — «Брентфорд» — 0:2;

«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед» — 5:0;

«Борнмут» — «Бёрнли» — 2:1;

«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:2;

«Вест Хэм Юнайтед» — «Эвертон» — 0:1;

«Астон Вилла» — «Лутон Таун» — 3:1;

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Фулхэм» — 1:1;

«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» — 3:0;

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:3.

После десяти сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Тоттенхэм». Подопечные Ангелоса Постекоглу набрали 26 очков. В активе лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити» по 24 очка, команды занимают второе и третье места.