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Григорян: постоянные замены и изменения тактики сказались на «Краснодаре»

Григорян: постоянные замены и изменения тактики сказались на «Краснодаре»
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Российский тренер Александр Григорян отметил, что главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич внёс слишком много изменений в состав и тактику команды.

«ЦСКА подошёл к матчу без излишних изысков, применяя все свои знания. Однако вот кто излишне усложнил ситуацию, так это «Краснодар». Ведь они вышли на поле с тремя центральными защитниками, и во втором тайме также произошли серьёзные изменения. Постоянные замены, изменение тактики и так далее — всё это сильно сказалось на «Краснодаре», как мне кажется.

В данном случае, как мне кажется, у Ивича было стремление прежде всего не проиграть», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Армейцы обыграли «быков» со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Фёдора Чалова.

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