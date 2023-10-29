«Наполи» — «Милан»: Жиру открыл счёт в матче

Сегодня, 29 октября, в матче десятого тура итальянской Серии А встречаются «Наполи» и «Милан». Команды играют на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, Италия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Виченца). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме на 23-й минуте Оливье Жиру с передачи Кристиана Пулишича открыл счёт в матче, выведя «Милан» вперёд — 1:0.

После девяти сыгранных туров «Милан» набрал 21 очко. Команда идёт на третьем месте в чемпионате Италии, отставая от «Ювентуса» на два очка. «Наполи» имеет в своём активе 17 очков и располагается на пятой строчке турнирной таблицы.

В сезоне-2022/2023 итальянской Серии А команды встречались дважды и обменялись победами. В матче 7-го тура чемпионата, который проходил в Милане, сильнее оказался «Наполи» (2:1). Второй раз команды играли в 28-м туре, в той игре разгромную победу одержал «Милан» (4:0).