Матч «АЗ Алкмар» — «НЕК» не будет доигран из-за потери сознания Баса Доста

Нападающий нидерландского «НЕК Неймеген» Бас Дост потерял сознание во время матча 10-го тура нидерландской Эредивизии с «АЗ Алкмар» (2:1), в связи с чем игра была остановлена и не будет доиграна, сообщает пресс-служба «НЕКа».

На 90‑й минуте Дост, который забил первый мяч и отдал голевую передачу, упал на газон в центральном круге. У 34‑летнего футболиста начались судороги. Футболисты обеих команд кольцом встали вокруг нападающего, пока врачи оказывали ему помощь. Через несколько минут игрок пришёл в себя. На месте был дефибриллятор, хотя нет сведений о том, использовали ли его.

Когда он покидал поле на носилках, то поднял большой палец вверх, давая понять, что с ним всё в порядке. А болельщики скандировали его имя.