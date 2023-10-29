Игрок «НЕКа» Дост показал большой палец и улыбку после потери сознания в матче Эредивизии

Нападающий нидерландского «НЕК Неймеген» Баст Дост показал большой палец и улыбку в больнице после потери сознания в матче 10-го тура Эредивизии с «АЗ Алкмар» (2:1).

Машина скорой помощи отвезла нападающего в больницу, где Дост показал большой палец и улыбку. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, на 90-й минуте Дост, который забил первый мяч и отдал голевую передачу, упал на газон в центральном круге. У 34-летнего футболиста начались судороги. Футболисты обеих команд кольцом встали вокруг нападающего, пока врачи оказывали ему помощь. Через несколько минут игрок пришёл в себя. На месте был дефибриллятор, но нет сведений о том, использовали ли его.

Из-за потери сознания игрока на поле матч был остановлен, а затем было объявлено, что игра не будет доиграна.