Невилл: «МЮ» становится кладбищем, токсичность клуба разъедает всех — и тренера, и игроков

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о причинах кризиса «красных дьяволов» в последнее время, а также оценил работу тренера команды Эрика тен Хага. Напомним, сегодня «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити» со счётом 0:3. Манкунианцы идут на восьмом месте в АПЛ.

«В последние несколько недель игра команды была очень плоха. На данный момент я не могу точно представить, когда они выйдут из этого положения. Смена тренера? Абсолютно никаких шансов, это неправильно. Каждый тренер достигает определённого уровня, а затем идёт на спад. То же самое на наших глазах происходит с Эриком тен Хагом.

Представьте, что вы работаете в бизнесе и футбольном клубе, новость заключается в том, что парень, будущий совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф, собирается стереть с лица земли весь футбольный отдел. Только представьте, каково это. Джим Рэтклифф придёт и сметёт все это.

Вокруг Эрика тен Хага всё токсично и пропитано негативом. Все они думают, что потеряют работу, и можете себе представить, что происходит.

Я искренне верю, что токсичность, которая существует в клубе, разъедает каждого менеджера и игрока, который приходит в клуб. Гарри Магуайр собирался перейти в «Манчестер Сити». Мэйсон Маунт хотел перейти в «Ливерпуль». Они приезжают сюда, и это кладбище для них. Будем ли мы продолжать обвинять детей в классе или директора школы?» — сказал Невилл в эфире программы Sky Sports.