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«Марсель» сделал заявление о нападении фанатов на автобус «Лиона»

«Марсель» сделал заявление о нападении фанатов на автобус «Лиона»
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Пресс-служба футбольного клуба «Марсель» выступила с официальным заявлением по поводу нападения болельщиков на автобус «Лиона».

«Марсель» сожалеет о неприемлемых инцидентах, произошедших сегодня вечером вокруг стадиона «Велодром» и связанных с автобусом «Лиона». Клуб желает скорейшего выздоровления тренеру «Лиона» Фабио Гроссо и решительно осуждает агрессивное поведение, которому нет места в мире футбола и обществе.

По вине горстки потерявших разум людей праздник, запланированный на этот вечер, была испорчен. 65 000 болельщиков были лишены возможности посетить футбольный матч.

Клуб выполняет решение, принятое Профессиональной футбольной лигой, и надеется, что встреча состоится как можно скорее и в наилучших условиях на «Велодроме», — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте «Марселя».

Напомним, Лига 1 приняла решение отменить матч «Марсель» – «Лион» перед стартовым свистком из-за нападения фанатов хозяев на командный автобус гостей. Матч должен был начаться в 22:45 по московскому времени. Новая дата проведения игры будет объявлена позднее.

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