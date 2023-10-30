Федотов похвалил Акинфеева в матче с «Краснодаром»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре многолетнего капитана и легенды армейцев Игоря Акинфеева в матче 13-го тура МИР РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

«Здесь не обсуждается: Игорь сделал свою работу классно, очень скромно и с достоинством. Он прочитал все моменты, когда казалось, что уже некуда деваться. Игорь — это класс, спокойствие и уверенность, которые передаются всем игрокам. То, что голкипер является половиной команды — истина, которая имеет подтверждение», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате России московский ЦСКА набрал 21 очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата с 28 очками.