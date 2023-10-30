Чемпионат Германии по футболу: результаты матчей 9-го тура, турнирная таблица

В воскресенье, 29 октября, матчем «Байер» — «Фрайбург» (2:1) завершился девятый тур немецкой Бундеслиги.

Все результаты матчей 9-го тура Бундеслиги:

«Бохум» — «Майнц» — 2:2;

«Аугсбург» — «Вольфсбург» — 3:2;

«Боруссия» М — «Хайденхайм» — 2:1;

«Бавария» — «Дармштадт 98» — 8:0;

«Штутгарт» — «Хоффенхайм» — 2:3;

«Вердер» — «Унион» — 2:0;

«РБ Лейпциг» — «Кёльн» — 6:0;

«Айнтрахт» Ф — «Боруссия» Д — 3:3;

«Байер» — «Фрайбург» — 2:1.

После девяти сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет леверкузенский «Байер». Подопечные Хаби Алонсо набрали 25 очков. На втором месте идёт мюнхенская «Бавария» с 23 очками. «Штутгарт» и дортмундская «Боруссия» набрали по 21 очку и расположились на третьем и четвёртом местах.